Референдум в Казахстане: какие варианты ответа предусмотрены в бюллетене

В ЦИК показали, как будет выглядеть бюллетень для голосования, который нужно будет заполнить участникам референдума по новой Конституции.
Как мы и сообщали ранее, на бумаге бюллетене будет написан вопрос: «Принимаете ли вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?».
При этом, жителям страны будут предоставлены два варианта ответа:
да — принимаю; нет — не принимаю.
Кроме того, рядом с каждым вариантом ответа находится пустое поле, куда нужно будет поставить отметку. И вопрос, и варианты ответов написаны на казахском и русском языках.
Референдум по новой Конституции Казахстана
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 15 марта 2026 года республиканского референдума. Также был опубликован полный текст проекта новой Конституции Казахстана.
В случае принятия новая Конституция вступит в силу с 1 июля 2026 года. Действующий парламент в случае принятия новой Конституции тоже будет работать до 1 июля.
Также стали известны этапы проведения республиканского референдума по проекту новой Конституции в Казахстане.
Кроме того, в реестр избирателей включены 12 416 759 граждан, постоянно зарегистрированных по месту жительства.
Кроме того, стало известно, смогут ли казахстанцы проголосовать онлайн. Кроме того, на референдум потратят более 20 млрд тенге из резерва правительства.