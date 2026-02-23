Вашингтон
Лукашенко сказал, в чем должны быть уверены белорусы

Лукашенко раскрыл, в чем должен быть уверен белорусский народ.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, в чем должны быть уверены белорусы. Подробности сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Александр Лукашенко заявил, что задача людей доброй воли, которые живут на планете, сделать все возможное и невозможное, «чтобы не допустить новой мировой бойни». По его словам, в Беларуси это делали и продолжают делать, так как это требования времени.

— Народ Беларуси должен быть уверен в нашей способности, способности военных обеспечить безопасность страны, — подчеркнул глава Беларуси.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, без чего не будет Беларуси.

Тем временем Лукашенко назвал тему номер один, которая волнует белорусов.

Также глава государства заявил про бронированный кулак для броска на Восток у границ Беларуси.

