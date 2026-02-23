Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, в чем должны быть уверены белорусы. Подробности сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
Александр Лукашенко заявил, что задача людей доброй воли, которые живут на планете, сделать все возможное и невозможное, «чтобы не допустить новой мировой бойни». По его словам, в Беларуси это делали и продолжают делать, так как это требования времени.
— Народ Беларуси должен быть уверен в нашей способности, способности военных обеспечить безопасность страны, — подчеркнул глава Беларуси.
