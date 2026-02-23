ВСУ потеряли до 355 военных в зоне действия «Востока» за сутки

«Противник потерял до 355 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии», — говорится в сообщении военного ведомства.
Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, добавили в Минобороны РФ.
«Нанесли поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Воздвижевка, Любицкое, Лесное, Новониколаевка Запорожской области, Покровское, Просяная, Новоалександровка и Новоскелеватое Днепропетровской области», — отметили в министерстве обороны РФ.