ВСУ потеряли до 355 военных в зоне действия «Востока» за сутки

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 355 военнослужащих в зоне действия группировки «Восток», сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Противник потерял до 355 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии», — говорится в сообщении военного ведомства.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, добавили в Минобороны РФ.

«Нанесли поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Воздвижевка, Любицкое, Лесное, Новониколаевка Запорожской области, Покровское, Просяная, Новоалександровка и Новоскелеватое Днепропетровской области», — отметили в министерстве обороны РФ.

