«Мир втягивается в очередную безумную гонку вооружений, в том числе ядерных». Лукашенко высказался о международной обстановке

Лукашенко заявил, что мир втягивается в безумную гонку вооружений.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о международной обстановке и заявил, что мир втягивается в очередную безумную гонку вооружений, в том числе ядерных. Подробности сообщает БелТА.

Глава Беларуси обратил внимание, что в 2026 году исполняется 85 лет с начала Великой Отечественной войны, с которой народы Советского союза справились ценой неимоверных лишений и потерь.

— Мы видим, что сегодня международная обстановка схожа с тем непростым периодом в нашей стране, — заявил президент.

По его словам, Запад целенаправленно нагнетает военную истерию, непрерывно увеличиваются военные бюджеты стран НАТО, а также ускоряются темпы милитаризации Европы. В особенности, уточнил Александр Лукашенко, это касается западных соседей Беларуси.

Глава государства подчеркнул, что система противовесов и сдержек, которая ранее обеспечивала общеевропейскую безопасность, оказалась разрушена:

— Мир втягивается в очередную безумную гонку вооружений. В том числе ядерных.

