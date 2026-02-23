«Мир втягивается в очередную безумную гонку вооружений, в том числе ядерных». Лукашенко высказался о международной обстановке

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о международной обстановке и заявил, что мир втягивается в очередную безумную гонку вооружений, в том числе ядерных. Подробности сообщает БелТА.
Глава Беларуси обратил внимание, что в 2026 году исполняется 85 лет с начала Великой Отечественной войны, с которой народы Советского союза справились ценой неимоверных лишений и потерь.
— Мы видим, что сегодня международная обстановка схожа с тем непростым периодом в нашей стране, — заявил президент.
По его словам, Запад целенаправленно нагнетает военную истерию, непрерывно увеличиваются военные бюджеты стран НАТО, а также ускоряются темпы милитаризации Европы. В особенности, уточнил Александр Лукашенко, это касается западных соседей Беларуси.
Глава государства подчеркнул, что система противовесов и сдержек, которая ранее обеспечивала общеевропейскую безопасность, оказалась разрушена:
— Мир втягивается в очередную безумную гонку вооружений. В том числе ядерных.