Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался об опасности «новой мировой бойни». Об этом сообщает БелТА.
По словам Александра Лукашенко, основная задача людей для всех людей доброй воли, живущих на планете, состоит в том, чтобы сделать все возможное и невозможное, «чтобы не допустить новой мировой бойни».
Глава государства заверил, что в Беларуси это делали и будут делать и далее, потому что таковы требования времени. Он подчеркнул, что белорусский народ должен быть уверен в способности военных обеспечить безопасность страны.
— Главными нашими аргументами должны быть единство народа, сильная армия, высокий моральный дух, выучка наших солдат и офицеров, всех силовых структур, — уточнил президент.
Он обратил внимание на необходимость непрерывного укрепления обороноспособности Беларуси и обеспечения ее безопасности.
Ранее президент Беларуси Александр заявил про бронированный кулак для броска на Восток у границ Беларуси.
Тем временем Лукашенко высказался о международной обстановке: «Мир втягивается в очередную безумную гонку вооружений, в том числе ядерных».
Также президент сказал, без чего не будет Беларуси.