Лукашенко высказался об опасности «новой мировой бойни»

Лукашенко предупредил про опасность «новой мировой бойни».

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался об опасности «новой мировой бойни». Об этом сообщает БелТА.

По словам Александра Лукашенко, основная задача людей для всех людей доброй воли, живущих на планете, состоит в том, чтобы сделать все возможное и невозможное, «чтобы не допустить новой мировой бойни».

Глава государства заверил, что в Беларуси это делали и будут делать и далее, потому что таковы требования времени. Он подчеркнул, что белорусский народ должен быть уверен в способности военных обеспечить безопасность страны.

— Главными нашими аргументами должны быть единство народа, сильная армия, высокий моральный дух, выучка наших солдат и офицеров, всех силовых структур, — уточнил президент.

Он обратил внимание на необходимость непрерывного укрепления обороноспособности Беларуси и обеспечения ее безопасности.

Ранее президент Беларуси Александр заявил про бронированный кулак для броска на Восток у границ Беларуси.

Тем временем Лукашенко высказался о международной обстановке: «Мир втягивается в очередную безумную гонку вооружений, в том числе ядерных».

Также президент сказал, без чего не будет Беларуси.

