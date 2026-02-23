Вашингтон
Лукашенко сказал, кто из белорусов за пару лет полностью решит квартирный вопрос

Лукашенко назвал категорию белорусов, для которой полностью решат квартирный вопрос.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, для кого из белорусов будет полностью решен квартирный вопрос. Подробности приводит БелТА.

Глава государства, обращаясь к военным на торжественном мероприятии по случаю вручения генеральских погон и государственных наград, попросил, чтобы они ни в коем случае даже на мгновение не подвели народ Беларуси. Он отметил, что в непростых условиях и сложной ситуации удается решать насущнейшие вопросы, которые были поставлены:

— И прежде всего — квартирный вопрос. Это огромные деньги. И в течение ближайших пару лет мы полностью решим этот вопрос. И я не помню случая, чтобы кто-то из наших людей сказал, что мы действуем неправильно, обеспечивая наших военных, всех людей в погонах жильем, — подчеркнул президент Беларуси.

Александр Лукашенко еще раз подчеркнул, что белорусы все оценивают правильно, но очень рассчитывают на людей в погонах. Он заметил, что народ ни в коем случае нельзя подвести.

Ранее президент Беларуси Александр заявил про бронированный кулак для броска на Восток у границ Беларуси.

Также Лукашенко высказался об опасности «новой мировой бойни».

Тем временем президент сказал, без чего не будет Беларуси.

