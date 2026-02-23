Лукашенко сказал, кто из белорусов за пару лет полностью решит квартирный вопрос

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, для кого из белорусов будет полностью решен квартирный вопрос. Подробности приводит БелТА.
Глава государства, обращаясь к военным на торжественном мероприятии по случаю вручения генеральских погон и государственных наград, попросил, чтобы они ни в коем случае даже на мгновение не подвели народ Беларуси. Он отметил, что в непростых условиях и сложной ситуации удается решать насущнейшие вопросы, которые были поставлены:
— И прежде всего — квартирный вопрос. Это огромные деньги. И в течение ближайших пару лет мы полностью решим этот вопрос. И я не помню случая, чтобы кто-то из наших людей сказал, что мы действуем неправильно, обеспечивая наших военных, всех людей в погонах жильем, — подчеркнул президент Беларуси.
Александр Лукашенко еще раз подчеркнул, что белорусы все оценивают правильно, но очень рассчитывают на людей в погонах. Он заметил, что народ ни в коем случае нельзя подвести.
Ранее президент Беларуси Александр заявил про бронированный кулак для броска на Восток у границ Беларуси.
Также Лукашенко высказался об опасности «новой мировой бойни».
Тем временем президент сказал, без чего не будет Беларуси.