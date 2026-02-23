Вашингтон
Мир втягивается в безумную гонку ядерных вооружений, заявил Лукашенко

МИНСК, 23 фев — РИА Новости. Мир втягивается в очередную безумную гонку вооружений, в том числе ядерных, и сейчас важно сделать все, чтобы не допустить новой мировой бойни, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Источник: © РИА Новости

Как передает агентство Белта, данное заявление глава белорусского государства сделал в понедельник на торжественной церемонии вручения госнаград и генеральских погон офицерам силового блока страны. Мероприятие организовано во Дворце Независимости в Минске и приурочено ко Дню защитников Отечества и вооруженных сил Белоруссии.

Глава государства напомнил в ходе своего выступления на церемонии, что в этом году исполняется 85 лет с начала Великой Отечественной войны, когда в страну пришла большая беда, с которой народы СССР справились ценой неимоверных потерь и лишений.

«Мы видим, что сегодня международная обстановка схожа с тем непростым периодом в нашей стране. Западом целенаправленно нагнетается военная истерия, непрерывно растут военные бюджеты (стран — ред.) НАТО, ускоряются темпы милитаризации Европы, особенно наших соседей на Западе», — подчеркнул президент.

Он отметил, что система сдержек и противовесов, ранее обеспечивавшая общеевропейскую безопасность, разрушена. «Мир втягивается в очередную безумную гонку вооружений. В том числе ядерных», — сказал Лукашенко.

В таких условиях президент считает основной задачей для всех людей доброй воли, живущих на планете, сделать все возможное и невозможное, чтобы не допустить новой мировой бойни.

«Мы делали и будем это делать, потому что таковы требования времени. Народ Беларуси должен быть уверен в нашей способности, способности военных обеспечить безопасность страны. Главными нашими аргументами должны быть единство народа, сильная армия, высокий моральный дух, выучка наших солдат и офицеров, всех силовых структур», — сказал Лукашенко. Глава государства также отметил необходимость непрерывного укрепления обороноспособности страны и обеспечения ее безопасности.

Президент также заявил, что без людей в погонах, стоящих на страже правопорядка и закона, «вообще не будет ничего, в том числе и страны». «Убежден, что, если потребуется, каждый из вас без колебаний сделает все возможное и невозможное для защиты Беларуси — надежно и с достоинством, как должен это сделать настоящий офицер», — сказал Лукашенко.

