Мир втягивается в безумную гонку ядерных вооружений, заявил Лукашенко

Президент также заявил, что без людей в погонах, стоящих на страже правопорядка и закона, «вообще не будет ничего, в том числе и страны». «Убежден, что, если потребуется, каждый из вас без колебаний сделает все возможное и невозможное для защиты Беларуси — надежно и с достоинством, как должен это сделать настоящий офицер», — сказал Лукашенко.