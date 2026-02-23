Украинские войска обстреляли из артиллерии пригород Энергодара

«Противник открыл артиллерийский огонь вблизи городской черты Энергодара», — сказал агентству Пухов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев — РИА Новости. Украинские войска открыли артиллерийский огонь по пригороду города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщил РИА Новости глава города Максим Пухов.
