В День защитника Отечества в Ташкенте возложили цветы к Вечному огню

В Ташкенте прошло торжественное мероприятие, посвященное 23 февраля — Дню защитника Отечества. Этот праздник широко отмечают в России и некоторых странах СНГ в память о воинской славе.
Около сотни человек собрались и в ташкентском мемориальном комплексе «Братские могилы», чтобы почтить память героев, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В церемонии возложения цветов приняли участие посол России Алексей Ерхов, военные атташе России и Беларуси, представители Россотрудничества, Торгового представительства РФ в Узбекистане, Ташкентской и Узбекистанской епархии, культурных центров, ветераны, молодежь, СМИ и широкая общественность.
Руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская отметила, что такие акции очень важны, особенно для молодежи.
«Я думаю, что молодежь должна понимать, что защитник — это не только тот, кто служил в армии. Защитник — это тот, кто действительно защищает свое государство, который действительно служит Родине», — подчеркнула она.