Лукашенко пообещал обеспечить жильем всех военных в ближайшие пару лет

МИНСК, 23 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал, что в течение ближайших пару лет будет полностью решен жилищный вопрос для всех белорусских военных.

Источник: Sputnik.by

Выступая на торжественном мероприятии по случаю вручения генеральских погон и государственных наград, глава государства отметил, что народ страны полагается на белорусскую армию в вопросах обеспечения безопасности. По его словам, военные ни в коем случае не должны в этом подвести.

Лукашенко подчеркнул, что республика, несмотря на непростые условия, решает насущные вопросы военных, касающиеся обеспечения их службы и быта. В частности, — решение жилищных проблем.

«В непростых условиях, в сложной ситуации мы решаем насущнейшие вопросы, которые вы когда-то поставили передо мной, — обеспечение ваших тылов, ваших семей. И прежде всего — квартирный вопрос. Это огромные деньги», — сказал президент.

По его словам, в течение ближайшего времени все белорусские военнослужащие будут обеспечены жильем.

«В течение ближайших пару лет мы полностью решим этот вопрос», — пообещал Лукашенко.

Белорусский лидер обратил внимание, что никто не может упрекнуть государство, что оно делает недостаточно или действует неправильно, решая квартирный вопрос для военных.

Поэтому у военных нет права подвести белорусский народ, добавил президент.

«Еще раз подчеркиваю, люди оценивают это правильно, но очень на нас рассчитывают. И мы их ни в коем случае не должны подвести», — сказал Лукашенко.

