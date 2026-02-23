Лукашенко пообещал обеспечить жильем всех военных в ближайшие пару лет

Выступая на торжественном мероприятии по случаю вручения генеральских погон и государственных наград, глава государства отметил, что народ страны полагается на белорусскую армию в вопросах обеспечения безопасности. По его словам, военные ни в коем случае не должны в этом подвести.
Лукашенко подчеркнул, что республика, несмотря на непростые условия, решает насущные вопросы военных, касающиеся обеспечения их службы и быта. В частности, — решение жилищных проблем.
«В непростых условиях, в сложной ситуации мы решаем насущнейшие вопросы, которые вы когда-то поставили передо мной, — обеспечение ваших тылов, ваших семей. И прежде всего — квартирный вопрос. Это огромные деньги», — сказал президент.
По его словам, в течение ближайшего времени все белорусские военнослужащие будут обеспечены жильем.
«В течение ближайших пару лет мы полностью решим этот вопрос», — пообещал Лукашенко.
Белорусский лидер обратил внимание, что никто не может упрекнуть государство, что оно делает недостаточно или действует неправильно, решая квартирный вопрос для военных.
Поэтому у военных нет права подвести белорусский народ, добавил президент.
«Еще раз подчеркиваю, люди оценивают это правильно, но очень на нас рассчитывают. И мы их ни в коем случае не должны подвести», — сказал Лукашенко.