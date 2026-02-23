Вашингтон
Весна близко: Беспрозванных поручил готовиться к паводку и вывозить снег с улиц

В правительстве Калининградской области прошло совещание по подготовке к весеннему половодью. Губернатор Алексей Беспрозванных потребовал действовать на опережение: чистить крыши, вывозить снег и проверять насосное оборудование.

Источник: KaliningradToday

«Нужно незамедлительно приступить к профилактике. Расчистить кровли от снега и наледи, чтобы исключить риски для прохожих. Особое внимание — вывозу снега из населённых пунктов, чтобы при таянии не затопило дворы и дороги», — подчеркнул глава региона.

По прогнозам синоптиков, уровни воды ожидаются в пределах нормы. Но ситуация может измениться, поэтому мониторинг будет непрерывным. В зоне особого риска — Славский, Полесский и Зеленоградский округа.

В совещании участвовали первый заместитель губернатора Валерий Шерин, руководители профильных ведомств, МЧС, Балтфлота и главы муниципалитетов. Они доложили о готовности техники, укреплении защитных сооружений и запасах материалов.

Коммунальщики и спасатели подтвердили готовность к круглосуточной работе.