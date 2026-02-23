Весна близко: Беспрозванных поручил готовиться к паводку и вывозить снег с улиц

«Нужно незамедлительно приступить к профилактике. Расчистить кровли от снега и наледи, чтобы исключить риски для прохожих. Особое внимание — вывозу снега из населённых пунктов, чтобы при таянии не затопило дворы и дороги», — подчеркнул глава региона.