Весна близко: Беспрозванных поручил готовиться к паводку и вывозить снег с улиц

«Нужно незамедлительно приступить к профилактике. Расчистить кровли от снега и наледи, чтобы исключить риски для прохожих. Особое внимание — вывозу снега из населённых пунктов, чтобы при таянии не затопило дворы и дороги», — подчеркнул глава региона.
По прогнозам синоптиков, уровни воды ожидаются в пределах нормы. Но ситуация может измениться, поэтому мониторинг будет непрерывным. В зоне особого риска — Славский, Полесский и Зеленоградский округа.
В совещании участвовали первый заместитель губернатора Валерий Шерин, руководители профильных ведомств, МЧС, Балтфлота и главы муниципалитетов. Они доложили о готовности техники, укреплении защитных сооружений и запасах материалов.
Коммунальщики и спасатели подтвердили готовность к круглосуточной работе.