Вашингтон
+1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев назвал Россию передовой страной в сфере беспилотников

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Россия сейчас является передовой страной в сфере беспилотной авиации, хотя раньше эта сфера не считалась ее «коньком», сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Источник: © РИА Новости

Накануне Дня защитника Отечества Медведев совершил рабочую поездку в одно из подразделений сил беспилотной авиации. Зампредседателя Совбеза РФ в Max сообщил, что вручил награды военнослужащим и пообщался с ними.

«Когда все начиналось — в момент начала специальной военной операции — совершенно, конечно, никаких разговоров о БПЛА не было. И более того, я и вчера об этом говорил, и сегодня могу вам сказать в этом кругу, и надежд-то никаких особых с этим не связывалось и компетенций у нас никаких не было», — сказал Медведев во время общения с военными.

По его словам, создание отрасли беспилотных летательных аппаратов сначала происходило «на коленке» усилиями энтузиастов.

«Ну, потом министерство обороны, естественно, тоже к этому присоединилось. А у нас в прежнее время считалось, что беспилотная тема — это не наш конек. Да, правда. Ракеты — да, самолеты — да, танки — да, ну и многое другое. А вот беспилотники — не наш конек. А сейчас мы передовая страна в этом смысле», — добавил Медведев.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше