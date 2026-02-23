Медведев назвал Россию передовой страной в сфере беспилотников

Накануне Дня защитника Отечества Медведев совершил рабочую поездку в одно из подразделений сил беспилотной авиации. Зампредседателя Совбеза РФ в Max сообщил, что вручил награды военнослужащим и пообщался с ними.
«Когда все начиналось — в момент начала специальной военной операции — совершенно, конечно, никаких разговоров о БПЛА не было. И более того, я и вчера об этом говорил, и сегодня могу вам сказать в этом кругу, и надежд-то никаких особых с этим не связывалось и компетенций у нас никаких не было», — сказал Медведев во время общения с военными.
По его словам, создание отрасли беспилотных летательных аппаратов сначала происходило «на коленке» усилиями энтузиастов.
«Ну, потом министерство обороны, естественно, тоже к этому присоединилось. А у нас в прежнее время считалось, что беспилотная тема — это не наш конек. Да, правда. Ракеты — да, самолеты — да, танки — да, ну и многое другое. А вот беспилотники — не наш конек. А сейчас мы передовая страна в этом смысле», — добавил Медведев.