Паслер встретился с новым ректором УрФУ: что обсуждали

Губернатор Свердловской области Денис Паслер провел рабочую встречу с новым ректором Уральского федерального университета Ильей Обабковым.

Источник: Департамент информационной политики Свердловской области

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, обсуждались основные задачи высшей школы региона. Паслер поручил расширить перечень программ переподготовки, максимально использовать возможности и инфраструктуру для научной и исследовательской деятельности, чтобы сделать вуз точкой пересборки для уральской промышленности, а также вместе с предприятиями интегрировать передовые научные разработки и цифровые решения в производство.

Губернатор отметил важность профориентационной работы вуза, его развития для формирования кадрового потенциала Свердловской области. По его словам, УрФУ должен соответствовать всем стандартам молодежи.

Также на встрече обсудили подготовку к предстоящему Международному фестивалю молодежи, который пройдет в Екатеринбурге в сентябре.

Напомним, Илья Обабков, ранее занимавший пост директора института радиоэлектроники и информационных технологий — РТФ УрФУ, был назначен исполняющим обязанности главы вуза 30 мая прошлого года. В ноябре набсовет УрФУ рекомендовал назначить его на пост ректора. Официально руководителем УрФУ Обабков был утвержден распоряжением председателя Правительства РФ Михаила Мишустина в феврале нынешнего года.

