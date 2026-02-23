Паслер встретился с новым ректором УрФУ: что обсуждали

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, обсуждались основные задачи высшей школы региона. Паслер поручил расширить перечень программ переподготовки, максимально использовать возможности и инфраструктуру для научной и исследовательской деятельности, чтобы сделать вуз точкой пересборки для уральской промышленности, а также вместе с предприятиями интегрировать передовые научные разработки и цифровые решения в производство.