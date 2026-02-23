В Казахстане может измениться статус некоторых поселков

«По стране существуют поселки, состоящие в административной подчиненности городов областного значения. Министерством на постоянной основе ведется анализ правоприменительной практики действующего законодательства. На сегодняшний день центральными государственными и местными исполнительными органами ведется работа по внесению изменений в законодательство по административно-территориальному устройству страны. В частности, прорабатывается вопрос касательно отнесения поселков, находящихся в административной подчиненности городов областного значения, к категории сельских населенных пунктов», — говорится в ответе Жумангарина.