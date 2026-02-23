Посольство РФ опровергло отправку нефти на Кубу с военным эскортом

Bloomberg сообщило, что Россия направило на Кубу танкер с нефтью в сопровождении эсминца для прорыва блокады, установленной президентом США Трампом, на фоне острого топливного кризиса на Острове свободы. Посольство России на Кубе опровергло эту информацию. Ранее президент Путин на встрече с главой МИД Кубы назвал ситуацию с блокадой острова неприемлемой, а в МИД РФ уточнили, что Москва готова оказать помощь Кубе. Эксперты считают, что существующих запасов энергоносителей Кубе хватит лишь до конца марта, а в ООН предупредили что при сохранении блокады Кубе грозит гуманитарный кризис.