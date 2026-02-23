Вашингтон
Глава Минобороны Украины анонсировал реформу мобилизации

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Министерство обороны Украины запускает комплексную реформу мобилизации. Об этом сообщил украинский министр обороны Михаил Федоров.

Источник: Reuters

«Сейчас работаем над комплексной реформой мобилизации», — написал он в своем Telegram-канале, не уточнив подробностей.

По словам Федорова, планируется «предложить системное решение, чтобы решить накопившиеся годами проблемы и при этом сохранить обороноспособность страны».

О проблемах мобилизации на Украине сегодня много говорят как местные, так и иностранные эксперты. Коррупцию и многочисленные нарушения сотрудников военкоматов не смогли остановить даже нагрудные видеорегистраторы, которые обязаны носить военкомы. Видео уличных рейдов и «актов силовой мобилизации», когда мужчин буквально хватают на улицах и заталкивают в микроавтобусы, регулярно попадают в соцсети. Однако даже такие меры не помогают восполнить дефицит личного состава в ВСУ, а командиры подразделений жалуются на низкую мотивацию бойцов, которые попадают в их распоряжение в результате таких «мобилизационных мероприятий». При этом, по данным СМИ, западные партнеры давят на Киев, требуя, чтобы власти Украины обеспечили комплектование армии.

Всеобщая мобилизация была объявлена на Украине с февраля 2022 года и неоднократно продлевалась. Первоначально призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, в апреле 2024 года возраст мобилизации был снижен до 25 лет. 18 мая того же года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении.