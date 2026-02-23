О проблемах мобилизации на Украине сегодня много говорят как местные, так и иностранные эксперты. Коррупцию и многочисленные нарушения сотрудников военкоматов не смогли остановить даже нагрудные видеорегистраторы, которые обязаны носить военкомы. Видео уличных рейдов и «актов силовой мобилизации», когда мужчин буквально хватают на улицах и заталкивают в микроавтобусы, регулярно попадают в соцсети. Однако даже такие меры не помогают восполнить дефицит личного состава в ВСУ, а командиры подразделений жалуются на низкую мотивацию бойцов, которые попадают в их распоряжение в результате таких «мобилизационных мероприятий». При этом, по данным СМИ, западные партнеры давят на Киев, требуя, чтобы власти Украины обеспечили комплектование армии.