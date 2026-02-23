Вашингтон
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Был Перчун, а стал Лизун: Министр образования назвал президентку Молдовы Санду шахматной королевой — признал, что сам он всего лишь «пешка»

А ещё Санду — это «редкий шанс».

Источник: Комсомольская правда

Комментируя роль президента во внешней политике, Перчун использовал шахматную метафору.

«Майя Санду — королева», — заявил министр, пояснив, что речь идёт о ферзе, самой сильной фигуре на шахматной доске. По его словам, глава государства «действует многовекторно и добивается того, чтобы Молдова была уважаемой страной».

Перчун отметил, что в настоящее время Молдова находится «за одним столом со странами, которые гораздо более влиятельны и важны».

«Это редкий шанс, который есть у Республики Молдова, и я не знаю, будет ли он у неё в будущем», — добавил он.

Прелестный образчик нескрываемой и изощрённой лести. Самому от себя не противно? Задает вопрос enewsmd.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Монолог контролера троллейбуса в Кишиневе: «Собачья работа — план сделать нереально, эа это сразу штрафуют, на самый выгодный — 22-й маршрут — начальство сажает только своих кумовьев».

А план — 300 проданных билетов в час, а почти все пассажиры с проездными, пенсионными удостоверениями или с «ксивами» (далее…).

Эксперт на примерах подсчитал рост налога на недвижимость в Молдове после переоценки: «Это ужас — платить придется почти в три раза больше!».

Недавно власти объявили о завершении переоценки более 6 миллионов объектов недвижимости (далее…).

Понаехали: Почему в Кишиневе и его пригородах живёт больше населения, чем во всей Молдове.

Население Молдовы концентрируется в центре страны (далее…).

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше