Был Перчун, а стал Лизун: Министр образования назвал президентку Молдовы Санду шахматной королевой — признал, что сам он всего лишь «пешка»

Комментируя роль президента во внешней политике, Перчун использовал шахматную метафору.
«Майя Санду — королева», — заявил министр, пояснив, что речь идёт о ферзе, самой сильной фигуре на шахматной доске. По его словам, глава государства «действует многовекторно и добивается того, чтобы Молдова была уважаемой страной».
Перчун отметил, что в настоящее время Молдова находится «за одним столом со странами, которые гораздо более влиятельны и важны».
«Это редкий шанс, который есть у Республики Молдова, и я не знаю, будет ли он у неё в будущем», — добавил он.
Прелестный образчик нескрываемой и изощрённой лести. Самому от себя не противно? Задает вопрос enewsmd.
