«В статье 10, втором абзаце, решения (ОВПБ) 2022/266 дата “24 февраля 2026 года” заменяется на “24 февраля 2027 года”», — сказано в документе.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
