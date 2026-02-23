Вашингтон
ЕС продлил на год санкции против России

БРЮССЕЛЬ, 23 фев — РИА Новости. Евросоюз продлил действие своих санкций против России до 24 февраля 2027 года, говорится в опубликованном решений на сайте Официального журнала ЕС.

Источник: © РИА Новости

«В статье 10, втором абзаце, решения (ОВПБ) 2022/266 дата “24 февраля 2026 года” заменяется на “24 февраля 2027 года”», — сказано в документе.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

