Вашингтон
+1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспрозванных поздравил участников СВО с 23 Февраля и передал на фронт гуманитарную помощь

Военным доставили технику для работы с беспилотниками и вручили награды.

Источник: канал губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных / Телеграм

Алексей Беспрозванных поздравил бойцов 11-го армейского корпуса с Днём защитника Отечества и передал на фронт гуманитарную помощь. Об этом губернатор Калининградской области сообщил в своём телеграм-канале в понедельник, 23 февраля.

«В честь праздника наградили ребят именными ножами, наручными часами. По ходатайству командира армейского корпуса отправили и медали “За заслуги перед Калининградской областью”. Награды более чем заслуженные», — написал глава региона.

Военным доставили оборудование, необходимое для работы с беспилотниками на оптоволокне, а также продукты и средства для дальнейших закупок. Сбор помощи организовали совместно с жителями региона, представителями бизнеса, депутатами Заксобрания и инициативной группой гусевского Совета ветеранов.

«Друзья, пусть вера в лучшее и сплочённость помогут нам и нашим парням. Победа обязательно будет за нами! Всех калининградцев и, конечно, наш Балтфлот поздравляю с Днём защитника Отечества!» — добавил Беспрозванных.

В Калининградской области для санатория, где проходят реабилитацию участники СВО, закупили 100 телевизоров. Для военнослужащих также предложили организовывать экскурсии по живописным местам региона.