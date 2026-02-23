В администрации президента дали разъяснения по поводу отзыва указа о помиловании

Также указано, что заслушанный на заседании комиссии представитель PCCOCS поддержал ходатайство о проявлении милосердия и представил информацию о том, что данное лицо имело статус жертвы по делу о торговле людьми, которое на тот момент находилось на стадии рассмотрения. Представитель La Strada подтвердил этот статус на основании имеющихся документов и оценок. Учитывая совокупность этих обстоятельств, комиссия большинством голосов (при одном голосе против и одном воздержавшемся) проголосовала за удовлетворение ходатайства о помиловании.