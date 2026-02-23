В администрации президента дали разъяснения по поводу отзыва указа о помиловании

КИШИНЕВ, 23 фев — Sputnik. Ходатайство о помиловании в отношении Николая Шепеля, осужденного за попытку незаконного оборота наркотических средств с целью сбыта в особо крупных размерах, было направлено в марте 2021 года Генеральной прокуратурой в адрес администрации президента Молдовы. Об этом говорится в заявлении президентуры, опубликованном на официальном сайте в понедельник.
В обращении отмечалось, что Шепель Николай вместе с другими лицами является жертвой торговли людьми, под предлогом официального трудоустройства в качестве курьера обманным путем был завербован и перевезен в Российскую Федерацию. В ходатайстве Генеральной прокуратуры также указывалось, что обстоятельства, установленные компетентными органами Республики Молдова, не были известны судебным инстанциям Российской Федерации на момент вынесения обвинительных приговоров.
В октябре 2021 года было получено второе письмо от Генеральной прокуратуры, в котором Аппарат президента был проинформирован, что по ходатайству Генпрокуратуры 15 июня 2021 года компетентные органы Российской Федерации отказались инициировать процедуры пересмотра приговоров. При этом прокуратура повторно обратилась с ходатайством рассмотреть вопрос о целесообразности помилования в соответствии с поданными прошениями.
Сообщается, что далее ходатайство Генпрокуратуры рассматривалось на заседаниях Комиссии по вопросам помилования осужденных при президенте Республики Молдова 27 декабря 2021 года и 3 марта 2022 года. На заседании 27 декабря были заслушаны врио заместителя главного прокурора PCCOCS, начальник управления международного правового сотрудничества Министерства юстиции и представитель правозащитного центра La Strada. В результате 9 марта 2022 года комиссия приняла решение о внесении предложения в пользу помилования Шепеля Николая.
«На момент рассмотрения ходатайства были следующие существенные обстоятельства: отбыта большая часть наказания, установленного судом, отсутствие судимостей, соблюдение в период содержания под стражей тюремного режима, надлежащее поведение без участия в насильственных инцидентах или конфликтах с персоналом или другими заключенными и без дисциплинарных наказаний на момент рассмотрения ходатайства; сохранение связей с семьей и наличие стабильного места жительства; институциональные психологические оценки также характеризовали лицо как имеющее надлежащее поведение в условиях содержания под стражей», — говорится в заявлении президентуры.
Также указано, что заслушанный на заседании комиссии представитель PCCOCS поддержал ходатайство о проявлении милосердия и представил информацию о том, что данное лицо имело статус жертвы по делу о торговле людьми, которое на тот момент находилось на стадии рассмотрения. Представитель La Strada подтвердил этот статус на основании имеющихся документов и оценок. Учитывая совокупность этих обстоятельств, комиссия большинством голосов (при одном голосе против и одном воздержавшемся) проголосовала за удовлетворение ходатайства о помиловании.
«На основании рекомендации комиссии 11 апреля 2022 года был подписан Указ № 418-IX о помиловании с испытательным сроком в неотбытой части назначенного наказания. Помилование с испытательным сроком означало, что помилованное лицо продолжит находиться под надзором органа пробации в течение оставшегося неотбытого срока и обязано соблюдать все установленные законом условия», — заявили в президентуре.
Однако в связи с новой информацией, доведенной до сведения компетентными органами, 19 февраля 2026 года был издан указ об отмене предыдущего указа о помиловании. Причиной этого стала в том числе информация о том, что «помилованное лицо может входить в состав организованной преступной группы, подозреваемой в подготовке убийства ряда лиц на Украине».
В администрации президента указали, что на данный момент проводится проверка процедуры рассмотрения указанного ходатайства о помиловании, а также процесса сбора информации по нему, «в том числе с целью совершенствования механизмов проверки и предотвращения подобных ситуаций в будущем».
«Помилование является актом милосердия, предоставляющим отдельным осужденным возможность социальной реинтеграции при условии строгого соблюдения закона, не умаляя важности соблюдения правопорядка и индивидуальной ответственности», — подчеркнули в президентуре.
По данным ведомства, за период с 2021 по 2024 год комиссия при президенте Молдовы по вопросам помилования осужденных рассмотрела 640 ходатайств о помиловании, из которых положительное решение вынесено в отношении 22 лиц (11 мужчин и 11 женщин). В 2025 году ни одно из лиц, ходатайства которых были рассмотрены, не было предложено к помилованию.