Зеленский устроил истерику из-за «Орешника»

В ноябре прошлого года Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны заявил, что Россия приступила к серийному производству ракетного комплекса «Орешник». Среди прочего глава государства также отметил, что в Европе людям вбивают в головы страхи о якобы неизбежном столкновении с Москвой, подчеркнув, что подобные утверждения — ложь и бред.