Вашингтон
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп рассказал, как он может делать «ужасные вещи» с другими государствами

ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что, помимо пошлин, может использовать торговые лицензии, чтобы делать «ужасные вещи» с иностранными государствами.

Источник: Reuters

Верховный суд США 20 февраля признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент Соединенных Штатов назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план.

«Во-первых, я могу использовать лицензии, чтобы делать абсолютно “ужасные” вещи с иностранными государствами, особенно с теми странами, которые обкрадывали нас на протяжении многих десятилетий», — написал американский лидер в своей соцсети Truth Social, комментируя решение верховного суда по пошлинам.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше