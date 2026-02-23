Трамп рассказал, как он может делать «ужасные вещи» с другими государствами

Верховный суд США 20 февраля признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент Соединенных Штатов назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план.
«Во-первых, я могу использовать лицензии, чтобы делать абсолютно “ужасные” вещи с иностранными государствами, особенно с теми странами, которые обкрадывали нас на протяжении многих десятилетий», — написал американский лидер в своей соцсети Truth Social, комментируя решение верховного суда по пошлинам.