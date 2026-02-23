Зеленский рассказал о двух годах жизни в бункере

В 2023 году источник The Times рассказывал, что Зеленского с помощниками перевели в подземный бункер сразу после начала российской военной операции, и они проводили там большую часть времени в первые два месяца боев. Президент периодически выходил, чтобы показать украинцам, что он не сбежал, говорил собеседник издания.