Зеленский рассказал о двух годах жизни в бункере

Президент Украины Владимир Зеленский два года жил в бункере и работал он в офисе президента, рассказал он в интервью изданию «Новини.LIVE».

Источник: Reuters

Теперь, отметил украинский лидер, он больше не живет в бункере, но спускается туда во время ночных воздушных тревог.

«Охрана кричит на меня, что это за пример для людей. Я согласен. Я ночью иду. Я согласен, что это неправильно, но у меня такой путь», — говорит Зеленский.

Президент Украины пообещал показать бункер журналистам.

В 2023 году источник The Times рассказывал, что Зеленского с помощниками перевели в подземный бункер сразу после начала российской военной операции, и они проводили там большую часть времени в первые два месяца боев. Президент периодически выходил, чтобы показать украинцам, что он не сбежал, говорил собеседник издания.

Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что в первые два дня конфликта связаться с Зеленским было сложно, поскольку он находился в бункере.

Позднее Times сообщило детали пребывания украинского президента в бункере. По информации издания, в начале военной операции Зеленский жил в бункере глубоко под землей с несколькими доверенными помощниками.

