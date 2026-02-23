Трамп рассматривает возможность крупномасштабного удара по Ирану, пишет NYT

«Президент Трамп сказал советникам, что, если дипломатия или первоначальная атака США не приведут к тому, что Иран откажется от своей ядерной программы, он рассмотрит возможность гораздо более масштабной атаки в ближайшие месяцы, направленной на отстранение лидеров этой страны от власти», — пишет газета со ссылкой на людей, знакомых с внутренними обсуждениями в американском правительстве.