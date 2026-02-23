Трамп рассматривает возможность крупномасштабного удара по Ирану, пишет NYT

«Президент Трамп сказал советникам, что, если дипломатия или первоначальная атака США не приведут к тому, что Иран откажется от своей ядерной программы, он рассмотрит возможность гораздо более масштабной атаки в ближайшие месяцы, направленной на отстранение лидеров этой страны от власти», — пишет газета со ссылкой на людей, знакомых с внутренними обсуждениями в американском правительстве.
Несмотря на то, что окончательное решение пока не принято, Трамп склоняется к нанесению ограниченного удара по Ирану, чтобы показать властям страны, что сделка с США — наилучший вариант развития событий, отметили собеседники издания.
При этом военные источники сообщили изданию, что группа авианосца USS Gerald Ford уже прошла в Средиземное море на пути на Ближний Восток и вскоре окажется у берегов Израиля.
В пятницу президент США, отвечая на вопрос о том, планирует ли он наносить ограниченные удары по Ирану, заявил, что рассматривает такую возможность.
Ранее президент Трамп заявлял, что «огромная армада» направляется в сторону Ирана, и выразил надежду, что ИРИ согласится сесть за стол переговоров и заключить «справедливую и равноправную» сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Вместе тем глава иранского МИД Аббас Аракчи 8 февраля подчеркнул, что исламская республика настаивает на своем праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.