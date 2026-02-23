Торгово-экономическое сотрудничество: о чём говорили Токаев и Кобахидзе

Беседа состоялась по инициативе грузинской стороны.
Акцент на развитии двусторонних отношений.
В ходе разговора стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития казахстанско-грузинского сотрудничества.
Собеседники подтвердили приверженность укреплению взаимодействия по широкому кругу вопросов.
Особое внимание уделено ключевым направлениям партнерства:
- торгово-экономическое сотрудничество
- инвестиционное взаимодействие
- развитие транзитно-транспортных связей
- энергетика туризм.
Обсуждение международной повестки.
Лидеры также обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.
Отмечена важность координации усилий на многосторонних площадках.
Договоренности о дальнейших контактах.
По итогам разговора стороны договорились активизировать контакты на высшем уровне и продолжить работу по расширению взаимовыгодного сотрудничества.