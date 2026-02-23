Вашингтон
Торгово-экономическое сотрудничество: о чём говорили Токаев и Кобахидзе

Президент Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, передает DKNews.kz.

Источник: Akorda

Беседа состоялась по инициативе грузинской стороны.

Акцент на развитии двусторонних отношений.

В ходе разговора стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития казахстанско-грузинского сотрудничества.

Собеседники подтвердили приверженность укреплению взаимодействия по широкому кругу вопросов.

Особое внимание уделено ключевым направлениям партнерства:

  • торгово-экономическое сотрудничество
  • инвестиционное взаимодействие
  • развитие транзитно-транспортных связей
  • энергетика туризм.

Обсуждение международной повестки.

Лидеры также обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.

Отмечена важность координации усилий на многосторонних площадках.

Договоренности о дальнейших контактах.

По итогам разговора стороны договорились активизировать контакты на высшем уровне и продолжить работу по расширению взаимовыгодного сотрудничества.

