В Кузбассе при пожаре в частном доме погибли мать с ребенком

Сообщение о том, что при тушении пожара в доме по улице Советской в Березовском обнаружены тела 7-летнего мальчика и его 44-летней матери, поступило утром 23 февраля.
«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области — Кузбассу возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СК региона.
По данным ведомства, женщина находилась в доме с четырьмя детьми.
«Утром 23 февраля одна из дочерей проснулась от запаха гари и, заметив дым, идущий из кухни, побежала будить остальных членов семьи. В это время к дому прибежал близкий родственник, проживавший по соседству, который помог троим детям выбраться из горящего здания. Мать и ее 7-летний сын спастись не смогли, их тела были обнаружены сотрудниками МЧС при локализации пожара», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации печного оборудования.
Следователь СК и соответствующий специалист провели осмотр места происшествия, допросили очевидцев.
Уточняется, что по уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, в числе которых судебно-медицинские по установлению причин смерти ребенка и его матери и пожарно-техническая для определения причин возгорания.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, на место происшествия незамедлительно выехал прокурор города Вячеслав Гикал.
«По факту происшествия прокуратурой города организована проверка исполнения требований противопожарного законодательства. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, на контроле надзорного ведомства находятся результаты расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту следственными органами», — сообщили в надзорном ведомстве.