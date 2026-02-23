В Кузбассе при пожаре в частном доме погибли мать с ребенком

«Утром 23 февраля одна из дочерей проснулась от запаха гари и, заметив дым, идущий из кухни, побежала будить остальных членов семьи. В это время к дому прибежал близкий родственник, проживавший по соседству, который помог троим детям выбраться из горящего здания. Мать и ее 7-летний сын спастись не смогли, их тела были обнаружены сотрудниками МЧС при локализации пожара», — говорится в сообщении.