ЕК утверждает, что Украина ремонтирует нефтепровод «Дружба»

БРЮССЕЛЬ, 23 фев — РИА Новости. Украина занимается ремонтом нефтепровода «Дружба», утверждает представитель Еврокомиссии Ана Кайза Итконен.

«Наш приоритет — энергетическая безопасность государств-членов. Украина взяла на себя обязательство отремонтировать трубопровод, а решение о сроках остается за ней», — сказала она на брифинге в Брюсселе.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в воскресенье объявил, что Будапешт заблокирует 20-й пакет антироссийских санкций Европейского союза из-за действий киевского режима, который не возобновляет прокачку нефти из России по «Дружбе» в Венгрию и Словакию. Он уточнил, что государство пока не будет останавливать поставки электричества Украине, чтобы не создавать проблем для живущих в Закарпатье венгров.

Венгрия в среду остановила поставки дизеля Украине и в пятницу заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам Сийярто, это сделали в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба», стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.

