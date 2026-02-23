Politico: визит лидеров ЕС в Киев может быть отменен из-за разногласий по санкциям

Запланированный на 24 февраля визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Евросовета Антониу Кошты в Киев оказался под угрозой срыва из-за невозможности согласовать 20-й пакет антироссийских санкций, сообщает Politico. Изначально лидеры ЕС планировали прибыть на Украину с уже утвержденными ограничениями и объявлением о кредите в €90 млрд. Однако главы МИД стран ЕС, вероятно, не одобрят очередной пакет санкций потив России на встрече 23 февраля. Основным препятствием стала позиция Венгрии, которая блокирует санкции до возобновления поставок нефти по «Дружбе».