Владимир Путин удостоил жителя Башкирии звания Героя России

В День защитника Отечества, 23 февраля, в Кремле состоялось торжественное вручение государственных наград. Президент России Владимир Путин удостоил высшего звания Героя России капитана Василя Ямалетдинова, уроженца Салаватского района Башкирии. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров.
По его словам, офицер является командиром роты мотострелкового батальона 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии ВВО. Василь Камилович отличился в ходе боевых действий: в декабре прошлого года его подразделение в числе первых вошло в город Гуляйполе.
Радий Хабиров отметил, что жители республики гордятся подвигом земляка, и поздравил военнослужащего с заслуженной наградой и Днем защитника Отечества.