Жога рассказал о посещении Медведевым Еланского гарнизона

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил Еланский гарнизон (Свердловская область), где ознакомился с организацией работы по подготовке операторов беспилотных систем. Об этом рассказал в своем telegram-канале полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога.

Источник: Пресс-служба полномочного представителя президента в УрФО

Господина Медведева сопровождали первый вице-спикер Совета федерации Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Артем Жога напомнил, что с июля 2023 года на территории Уральского федерального округа реализуется совместный проект полпредства и командования войск Центрального военного округа (ЦВО) по подготовке специалистов по БПЛА. «За это время почти 1,3 тыс. бойцов получили крайне востребованные навыки по применению, сборке и ремонту беспилотных систем», — написал полпред. По его словам, учебные полеты курсанты осуществляют, в том числе на дронах «Упырь», которые производят в Свердловской области.

Напомним, Дмитрий Медведев в качестве председателя «Единой России» приезжал в Екатеринбург на первый окружной партийный форум «Есть результат!».

