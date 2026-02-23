Жога рассказал о посещении Медведевым Еланского гарнизона

Артем Жога напомнил, что с июля 2023 года на территории Уральского федерального округа реализуется совместный проект полпредства и командования войск Центрального военного округа (ЦВО) по подготовке специалистов по БПЛА. «За это время почти 1,3 тыс. бойцов получили крайне востребованные навыки по применению, сборке и ремонту беспилотных систем», — написал полпред. По его словам, учебные полеты курсанты осуществляют, в том числе на дронах «Упырь», которые производят в Свердловской области.