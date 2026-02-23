Вашингтон
+1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Китая призывал Японию исправить свои ошибки

ПЕКИН, 23 фев — РИА Новости. Китай призывает Японию переосмыслить и исправить свои ошибки, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на просьбу прокомментировать переизбрание Санаэ Такаити на пост премьер-министра Японии.

Источник: © РИА Новости

Такаити вновь была избрана премьер-министром страны обеими палатами парламента 18 февраля после исторической победы возглавляемой ею Либерально-демократической партии на выборах в нижнюю палату парламента 8 февраля. ЛДП стала первой за всю послевоенную историю Японии партией, сумевшей обеспечить себе в одиночку более двух третей мест в ключевой нижней палате — 316 из 465.

«Соответствующие выборы являются внутренним делом Японии. Мы вновь призываем Японию переосмыслить и исправить свои ошибки», — заявил Линь Цзянь, слова которого приводятся на сайте МИД КНР.

Дипломат также призвал Токио придерживаться духа четырех китайско-японских политических документов и взятых на себя обязательств, а также посредством конкретных действий продемонстрировать свою искренность в защите политических основ китайско-японских отношений.

В конце прошлого года произошло резкое охлаждение отношений Токио и Пекина после высказываний премьер-министра Японии Санаэ Такаити в начале ноября о том, что непредвиденная ситуация вокруг Тайваня, «если она будет сопровождаться использованием военных кораблей и военной силы, можно будет расценивать как экзистенциальный кризис». Как выяснилось впоследствии, этот ответ не был подготовлен как официальный, а являлся импровизацией Такаити на месте.

Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа «одного Китая» — обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР.

Узнать больше по теме
«Железная леди» на байке: чем известна Санаэ Такаити, первая женщина-премьер Японии
21 октября 2025 года пост премьер-министра Японии впервые в истории заняла женщина — Санаэ Такаити, политик с консервативными взглядами, известная приверженностью к курсу Синдзо Абэ. Рассказываем о ее пути к власти, политической карьере, личной жизни и отношении к России.
Читать дальше