В Шебекино четыре человека пострадали при атаке дрона ВСУ

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Четыре мирных жителя пострадали в результате атаки дрона ВСУ в городе Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Источник: © РИА Новости

«В городе Шебекино в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль ранены четыре мирных жителя», — написал Гладков на платформе Max.

Губернатор уточнил, что пострадавших доставили в больницу, где оказывается вся необходимая помощь.