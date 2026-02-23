В Шебекино четыре человека пострадали при атаке дрона ВСУ

«В городе Шебекино в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль ранены четыре мирных жителя», — написал Гладков на платформе Max.
Губернатор уточнил, что пострадавших доставили в больницу, где оказывается вся необходимая помощь.
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Четыре мирных жителя пострадали в результате атаки дрона ВСУ в городе Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
