Орбан: отношения Венгрии с Украиной достигли критической точки

По его мнению, Киев действует в сговоре с Брюсселем, чтобы создать чрезвычайное положение и добиться смены власти в Венгрии. «Они делают это, поскольку знают, что до тех пор, пока здесь существует правительство, ориентированное на национальные интересы, они не смогут реализовать свои планы. Они не смогут отрезать нас от российских энергоносителей и не заставят нас согласиться на вступление Украины в ЕС. Мы не будем финансировать Украину и говорим “нет” войне», — подчеркнул Орбан.