Орбан: отношения Венгрии с Украиной достигли критической точки

БУДАПЕШТ, 23 февраля. /ТАСС/. Отношения между Венгрией и Украиной достигли критической точки, но Будапешт не поддастся на шантаж и угрозы со стороны Киева. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на открытии весенней сессии национального парламента.

Источник: Reuters

Он отметил, что украинское руководство поставило под угрозу энергетическую безопасность Венгрии, перекрыв поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба», и пытается вмешиваться в предстоящие парламентские выборы в стране.

«Дипломатические отношения между Венгрией и Украиной достигли сейчас критической точки», — сказал глава правительства.

По его мнению, Киев действует в сговоре с Брюсселем, чтобы создать чрезвычайное положение и добиться смены власти в Венгрии. «Они делают это, поскольку знают, что до тех пор, пока здесь существует правительство, ориентированное на национальные интересы, они не смогут реализовать свои планы. Они не смогут отрезать нас от российских энергоносителей и не заставят нас согласиться на вступление Украины в ЕС. Мы не будем финансировать Украину и говорим “нет” войне», — подчеркнул Орбан.

