Белорусские дипломаты сдали в Москве экзамен на родном языке

Знатоки белорусской литературы и языка поясняют, что за время своего существования «Купалаўская дыктоўка» переросла масштабы учебного заведения, став признанным культурным и интеллектуальным брендом университета. В этом году для диктанта было выбрано стихотворение Владимира Короткевича «На Беларусi Бог жыве».
Кстати, дипломаты выразили благодарность коллегам из второго департамента стран СНГ МИД России, которые также присоединились к мероприятию и «получили возможность насладиться мелодичностью белорусского языка».
Особой честью писать в этот день диктант вместе со своей страной считает и советник-посланник белорусского посольства в России Ирина Акулович. В интервью агентству она призналась, в частности, что коллеги диктант «писали семьями, вместе с детьми, и каждый из нас с особым чувством воспринял тему».
А учитывая, что в Союзном государстве в этот день чествуют защитников Родины, дипломат напомнила и о словах белорусского Президента, который четко обозначил задачу, прежде всего, для тех, кто свою жизнь посвятил служению Отечеству. Но по сути, уточнила она, «это обращение к каждому из нас. Защищать свою страну — значит беречь не только ее рубежи, но и культуру, традиции и, конечно, родной белорусский язык».