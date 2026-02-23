Белорусские дипломаты сдали в Москве экзамен на родном языке

А учитывая, что в Союзном государстве в этот день чествуют защитников Родины, дипломат напомнила и о словах белорусского Президента, который четко обозначил задачу, прежде всего, для тех, кто свою жизнь посвятил служению Отечеству. Но по сути, уточнила она, «это обращение к каждому из нас. Защищать свою страну — значит беречь не только ее рубежи, но и культуру, традиции и, конечно, родной белорусский язык».