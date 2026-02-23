Орбан: лидеры ЕС и крупнейшие страны Европы готовятся к войне с Россией

«Как бы ни было горько осознавать этот факт, но Брюссель и крупнейшие европейские страны готовятся к войне с Россией. Последствия этого будут непредсказуемыми, но легко понять, что в такой войне Венгрия может оказаться только в проигрыше, поскольку наш исторический военный опыт свидетельствует именно об этом», — отметил премьер.