Вашингтон
+1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан: лидеры ЕС и крупнейшие страны Европы готовятся к войне с Россией

БУДАПЕШТ, 23 февраля. /ТАСС/. Лидеры Евросоюза и ведущие страны Европы готовятся к войне с Россией, последствия которой являются непредсказуемыми. С таким предупреждением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, обращаясь к депутатам на открытии весенней сессии национального парламента.

Источник: Reuters

«Как бы ни было горько осознавать этот факт, но Брюссель и крупнейшие европейские страны готовятся к войне с Россией. Последствия этого будут непредсказуемыми, но легко понять, что в такой войне Венгрия может оказаться только в проигрыше, поскольку наш исторический военный опыт свидетельствует именно об этом», — отметил премьер.

«В связи с этим я прошу парламент поддержать усилия правительства, направленные на то, чтобы удержать Венгрию от участия в такой войне и предотвратить ее пагубные последствия для нашей безопасности и нашей финансовой системы», — сказал Орбан.

Ранее правительство Венгрии неоднократно подтверждало, что не поддержит планы ЕС, направленные на продолжение военного конфликта на Украине и не будет посылать туда вооружения и своих военнослужащих.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше