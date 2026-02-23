Орбан: лидеры ЕС и крупнейшие страны Европы готовятся к войне с Россией

«Как бы ни было горько осознавать этот факт, но Брюссель и крупнейшие европейские страны готовятся к войне с Россией. Последствия этого будут непредсказуемыми, но легко понять, что в такой войне Венгрия может оказаться только в проигрыше, поскольку наш исторический военный опыт свидетельствует именно об этом», — отметил премьер.
«В связи с этим я прошу парламент поддержать усилия правительства, направленные на то, чтобы удержать Венгрию от участия в такой войне и предотвратить ее пагубные последствия для нашей безопасности и нашей финансовой системы», — сказал Орбан.
Ранее правительство Венгрии неоднократно подтверждало, что не поддержит планы ЕС, направленные на продолжение военного конфликта на Украине и не будет посылать туда вооружения и своих военнослужащих.