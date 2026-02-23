Вашингтон
Президент Беларуси подписал указ о весеннем призыве

Весенний призыв в белорусскую армию продлится вплоть до мая текущего года, когда новое пополнение отправится в войска.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 23 фев — Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко в понедельник подписал указ «Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве», сообщили в Telegram-канале «Пул Первого».

Документом предусмотрено, что призыв пройдет в марте-мае 2026-го. На «срочку» и службу в резерве будут призваны белорусские граждане, которым ко дню призыва исполнится 18 лет и которые не имеют права на отсрочку. Также призыв затронет белорусов призывного возраста, утративших право на отсрочку.

Кроме того, указом предусматривается увольнение в запас военных-срочников, которые уже отслужили установленные сроки.

Призывной возраст на срочную службу в Беларуси составляет до 27 лет. В мае 2023 года Александр Лукашенко подписал закон, который отменил отсрочку от службы в белорусской армии для тех, кто поступает в иностранные высшие учебные заведения.

Отсрочка для белорусов, которые учатся в университетах за границами республики, будет действовать только в том случае, если они учатся по госпрограмме или по направлению властей.

