Президент Беларуси подписал указ о весеннем призыве

Документом предусмотрено, что призыв пройдет в марте-мае 2026-го. На «срочку» и службу в резерве будут призваны белорусские граждане, которым ко дню призыва исполнится 18 лет и которые не имеют права на отсрочку. Также призыв затронет белорусов призывного возраста, утративших право на отсрочку.