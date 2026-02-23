Сийярто: Киев блокирует поставки нефти через «Дружбу» по политическим причинам

Венгрия получила от России информацию о том, что все повреждения нефтепровода «Дружба» устранены и он полностью готов к работе, заявил журналистам министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. По его словам, Киев продолжает блокировать транзит российской нефти через свою территорию исключительно по политическим причинам. Как сообщил ТАСС, речь об этом зашла на брифинге перед началом встречи с коллегами из стран ЕС в Брюсселе.