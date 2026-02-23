Вашингтон
Туск высказался о перспективе получения Польшей ядерного оружия

ВАРШАВА, 23 фев — РИА Новости. Премьер Польши Дональд Туск заявил, что пока не готов обсуждать перспективу получения его страной ядерного оружия.

Источник: AP 2024

Польский президент Кароль Навроцкий 15 февраля заявил, что он — «большой сторонник» присоединения Польши к атомному проекту. По его мнению, республика должна идти по пути развития собственного ядерного потенциала, соблюдая при этом все международные нормы.

«Это очень интересная перспектива и интересная долгосрочная мысль. Сегодня трудно говорить об этом конкретно. Я остаюсь реалистом и полностью отдаю себе отчет в том, что нам нужны адекватные средства реакции на возможную агрессию со стороны наших врагов», — сказал Туск.

Глава правительства отметил, что пока не обладает достаточным количеством информации по данному вопросу.

«На данный момент это предложение не уточнено. Я бы не хотел начинать публичных дебатов, пока не получу конкретную информацию о том, что возможно. Это требует тишины», — рассказал Туск.

