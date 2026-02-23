Словакия прекратила экстренные поставки электроэнергии на Украину

Напомним, что такие меры были введены после того, как Киев не восстановил прокачку нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба». Ранее Фицо пригрозил, что если в понедельник поставки не восстановятся, то компания SEPS остановит экспорт электричества на Украину. При этом украинская сторона уже в очередной раз перенесла сроки возобновления прокачки нефти без каких-либо объяснений, отложив их до вторника.