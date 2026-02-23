Вашингтон
+1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Словакия прекратила экстренные поставки электроэнергии на Украину

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил о прекращении экстренных поставок электроэнергии на Украину. Соответствующее заявление он сделал в видеообращении, распространённом в личном блоге.

Источник: Life.ru

Фицо уточнил, что новые правила вступают в силу с 23 февраля. Если украинская сторона обратится к Братиславе за помощью в стабилизации своей энергосети, то словацкое правительство на эту просьбу уже не откликнется.

Напомним, что такие меры были введены после того, как Киев не восстановил прокачку нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба». Ранее Фицо пригрозил, что если в понедельник поставки не восстановятся, то компания SEPS остановит экспорт электричества на Украину. При этом украинская сторона уже в очередной раз перенесла сроки возобновления прокачки нефти без каких-либо объяснений, отложив их до вторника.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Роберт Фицо: биография словацкого политика и премьер-министра
Роберт Фицо — политик, который уже в четвертый раз возглавляет правительство Словакии. Известен тем, что прекратил военную помощь Украине, критиковал санкции в отношении Росиии и позицию стран Запада по конфликту на Украине. Подробно о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше