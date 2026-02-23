ЕС не согласовал военный кредит Киеву на €90 млрд из-за вето Венгрии

Глава дипломатической службы ЕС Кайя Каллас признала, что министры иностранных дел стран Евросоюза не достигли компромисса по плану финансирования Украины на сумму 90 миллиардов евро. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД.