Фицо пригрозил пересмотреть поддержку членства Украины в ЕС

БРАТИСЛАВА, 23 фев — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил пересмотреть поддержку членства Украины в Европейском союзе, если Киев продолжит блокировать поставки энергосырья в республику.

Источник: AP 2024

«Если украинская сторона будет продолжать вредить интересам Словакии при поставках стратегического сырья, словацкое правительство переосмыслит конструктивный подход к членству Украины в Европейском союзе и приготовит новые (ответные — ред.) меры», — сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано в социальной сети Facebook* в понедельник.

Ранее в понедельник Фицо заявил, что Словакия с понедельника прекращает помощь Украине в виде поставок электроэнергии, поскольку поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» не были восстановлены.

Министерство экономики Словакии 13 февраля сообщало, что поставки нефти в республику по нефтепроводу «Дружба» из России транзитом через территорию Украины приостановлены, ведомство ожидало их возобновления в ближайшие дни, но этого не произошло. Правительство Словакии 18 февраля объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, для НПЗ Slovnaft, который зависит от поставок российской нефти, из госрезервов было решено выделить до 250 тысяч тонн нефти.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

