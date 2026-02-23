Туск заявил о неготовности обсуждать ядерное оружие для Польши

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что пока рано обсуждать вопрос о получении страной ядерного оружия. Отвечая на вопросы журналистов по поводу недавних высказываний президента Кароля Навроцкого, он отметил, что эта идея интересна и важна со стратегической точки зрения, но на данный момент не имеет под собой конкретных планов или деталей.