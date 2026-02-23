Вашингтон
Зеленский назвал «некрасивыми» обвинения Залужного в его адрес

Владимир Зеленский прокомментировал обвинения, выдвинутые в его адрес бывшим главкомом ВСУ, а ныне послом Украины в Великобритании Валерием Залужным. В интервью AFP он назвал такие заявления несвоевременными и некорректными.

Источник: Life.ru

«Наверное, у нас у всех одинаковая была эмоция — не рано ли всё это. Я считаю просто, что сегодня обсуждать детали, о которых говорил Валерий Фёдорович, тоже очень некрасиво. Потому что никто от этого не выиграет», — сказал Зеленский.

При этом глава киевского режима уточнил, что после назначения Залужного послом они не общаются. На вопрос, будет ли тот хорошим президентом, Зеленский ответил: «Не знаю».

Напомним, в недавнем интервью Associated Press Залужный обвинил Зеленского в провале контрнаступления 2023 года и давлении на военное руководство, а также рассказал об обысках в своём кабинете.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

