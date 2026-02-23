Вашингтон
+2°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин заявил, что дети погибших героев — дети всей России

Поддержка детей погибших героев — это дело всей страны, а не только внутрисемейный вопрос, заявил Владимир Путин.

Источник: Аргументы и факты

Поддержка детей погибших героев — это дело всей страны, а не только внутрисемейный вопрос. Это отметил президент России Владимир Путин, беседуя с вдовами бойцов спецназа, погибших при исполнении долга.

В День защитника Отечества глава государства провел встречу с женами погибших военнослужащих.

«Мне хотелось в этот день обсудить, как вы живёте, что ещё необходимо предпринять для вашей поддержки и помощи», — сказал он.

«И, самое главное, помочь вам — поднять на ноги, поставить на ноги наших детей», — добавил российский лидер.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.