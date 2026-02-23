В Белоруссии заявили, что в мире видна ядерная угроза

МИНСК, 23 фев — РИА Новости. Мир вернулся в точку, из которой отчетливо видна ядерная угроза, заявил заместитель министра иностранных дел Белоруссии Игорь Секрета.
«На фоне деградации системы международных обязательств и правовых гарантий в области безопасности, игнорирования международного права мир вновь вернулся в точку, из которой отчетливо видна ядерная угроза», — сказал Секрета, текст выступления которого на сегменте высокого уровня конференции ООН по разоружению распространила пресс-служба белорусского МИД.
Он высказал сожаление, что чуть больше двух недель назад прекратил существование российско-американский договор о стратегических наступательных вооружениях. «Надеемся, что образовавшийся впервые с начала 70-х годов XX века опасный вакуум в сфере контроля над ядерными вооружениями будет заполнен новым многосторонним документом», — сказал замминистра.
По его словам, механизмы нераспространения, контроля над вооружениями и разоружения, долгое время служившие соединительной тканью архитектуры международной и региональной безопасности, разваливаются и приходят в упадок на глазах, но этот процесс был начат задолго до этого дня.
«Надежда, что новая система международных отношений периода после “холодной войны” будет основана на взаимном уважении и сотрудничестве, а не соперничестве, породила ложное ощущение самоуспокоенности. Мир и безопасность стали восприниматься как данность. Так называемые победители в “холодной войне” решили отказаться от принципа равной и неделимой безопасности, пренебречь законными озабоченностями других стран в области безопасности», — констатировал Секрета.