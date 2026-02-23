В Белоруссии заявили, что в мире видна ядерная угроза

«Надежда, что новая система международных отношений периода после “холодной войны” будет основана на взаимном уважении и сотрудничестве, а не соперничестве, породила ложное ощущение самоуспокоенности. Мир и безопасность стали восприниматься как данность. Так называемые победители в “холодной войне” решили отказаться от принципа равной и неделимой безопасности, пренебречь законными озабоченностями других стран в области безопасности», — констатировал Секрета.