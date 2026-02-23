Макрон потребовал полного эмбарго на морские поставки российской нефти

«Нам необходимо работать над полным запретом на оказание морских услуг для экспорта российской нефти, активизировать наши совместные усилия против так называемого российского теневого флота», — сказал он.
Ключевым положением инициативы является отказ от текущей модели предельных цен на российскую нефть, согласованной с G7, в пользу применения принципиально иного, более жесткого инструмента давления.
Ранее Венгрия объявила о блокировке пакета новых санкций против РФ, требуя от Киева возобновить транзит нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей европейской республики Петер Сийярто.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.