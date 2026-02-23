Макрон потребовал полного эмбарго на морские поставки российской нефти

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе совместного брифинга с финским коллегой Александром Стуббом выступил с инициативой кардинально усилить санкционное давление на Россию в энергетической сфере. Глава пятой республики предложил внести в новый 20-й пакет ограничительных мер ЕС пункт о тотальном запрете на обслуживание морских поставок российской нефти, сообщает агентство Anadolu Ajansı.