В Шебекине дрон ВСУ атаковал автомобиль, пострадали четыре человека

23 февраля в городе Шебекино Белгородской области четыре мирных жителя получили ранения в результате атаки дрона со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Тelegram-канале.
По его словам, дрон поразил автомобиль, в котором находились гражданские. Пострадавших оперативно доставили в местную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Губернатор подчеркнул, что ситуация находится под контролем, и врачи делают все возможное для стабилизации состояния раненых.
Ранее Белгород и Белгородская область подверглись массированной ракетной атаке со стороны киевского режима. В результате была серьезно повреждена энергетическая инфраструктура региона. Местные власти просят граждан быть внимательными и соблюдать меры предосторожности.