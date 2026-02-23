«Роснано» настаивает на закрытом рассмотрении иска к Чубайсу

Уже в 2014—2016 годах стало очевидно, что технология не имеет промышленного применения, а все контрольные точки проекта сорваны. Однако ответчики, как считает «Роснано», нарастили финансирование и изменили технологию без проведения необходимых экспертиз. На протяжении девяти лет они умышленно нарушали внутренние нормативные акты, из-за чего финансирование бесконтрольно увеличивалось, а замечания к проекту игнорировались. Общая сумма ущерба, которую госкорпорация намерена взыскать с ответчиков, составляет 41 млн евро, 35 млн долларов и 5,5 млрд рублей.