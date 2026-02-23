СМИ узнали, кого Трамп видит своим преемником

Президент США Дональд Трамп обсуждает с окружением возможного преемника и рассматривает два варианта — вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники. У Вэнса уже есть команда политконсультантов, готовых к возможной кампании. У Рубио такой инфраструктуры нет, однако он публично заявлял о поддержке Вэнса в случае выборов.