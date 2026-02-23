Минобороны Мексики вышло на наркобарона Эль Менчо через его любовницу

Министерство обороны Мексики сумело выяснить местонахождение главы одного из самых мощных наркокартелей страны «Новое поколение Халиско» (CJNG) благодаря информации от любовницы лидера группировки Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо. Об этом заявил министр обороны Рикардо Тревилья Трехо, сообщает издание El Debate.
По его словам, разведывательные службы Мексики и США, опираясь на данные от женщины и её окружения, отслеживали передвижения наркобарона.
20 февраля удалось установить местоположение доверенного лица одной из его партнёрш. На следующий день она покинула укрытие, но Эль Менчо остался на месте вместе с охраной.
В тот же день началась подготовка к спецоперации, которая завершилась ликвидацией главаря CJNG.
После гибели Эль Менчо в стране вспыхнули массовые беспорядки, организованные членами картеля. Российское посольство предостерегло граждан от поездок в Мексику.